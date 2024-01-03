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В США указали на главные внешнеполитические провалы Байдена

Ведущий Fox Хэннити: мир расплачивается за последствия внешней политики Байдена

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Molly Riley/AP

Ведущий Fox News Шон Хэннити заявил, сегодня мир расплачивается за последствия внешней политики Джо Байдена. В эфире своей авторской программы он заявил, что Китай нацелен на воссоединение с Тайванем, а конца конфликту между Россией и Украиной также не видно.

«Мы видим, как Китай открыто планирует вторжение или то, что они называют воссоединением. Это вторжение на нашего союзника Тайвань… <…> Помимо всех краж интеллектуальной собственности и всей их несправедливой торговой практики [со стороны КНР], мы теперь видим войну в Европе… Кажется, конца этому не видно», — сказал Хэннити.

По его словам, Байдену не удалось предотвратить один из самых крупных конфликтов в новейшей истории, имея в виду противостояние между Москвой и Киевом.

«Конечно, у нас есть Иран, страна – спонсор террора номер один. Они обогащают уран самыми быстрыми темпами, одновременно ведя прокси-войны… для нападения на американцев и наших союзников по всему региону», — подчеркнул журналист.

До этого он заявил, что «Америка находится в тяжелом состоянии», и действующий глава государства Джо Байден «практически единственный человек», которого можно в этом винить.

Ранее сообщалось, что рейтинг Байдена продолжает падать среди ключевых групп американцев.

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