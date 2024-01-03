В ОАЭ прокомментировали успешное посредничество в обмене пленными между РФ и Украиной

Посредничество Объединенных Арабских Эмиратов в процессе обмена военнопленными РФ и Украины обусловлено налаженными отношениями Абу-Даби с двумя сторонами конфликта. Об этом сообщается в заявлении на сайте МИД ОАЭ.

«Успех посреднических усилий стал следствием крепких дружественных отношений ОАЭ с Российской Федерацией и Украиной», — уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД отметили регулярные контакты на самом высоком уровне. Дипломаты ОАЭ назвали нынешний обмен пленными одним из крупнейших с начала боевых действий.

В министерстве заявили, что продолжат прилагать усилия, направленные на поиск мирного решения конфликта на Украине.

В среду, 3 декабря, Минобороны РФ показало видео возвращения на Родину 248 российских солдат. В российском военном ведомстве обратили внимание, что пленных доставят самолетами Военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.

Ранее минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.