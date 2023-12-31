Политолог раскрыл причину атаки ВСУ на Белгород

Власти Украины решили прибегнуть к террору после провала контрнаступления. Об этом «Известиям» заявил политолог Кирилл Аверьянов в комментарии обстрела Белгорода.

«Я допускаю, что такое решение [украинский президент Владимир] Зеленский мог принять без согласования со своими западными партнерами, исходя из своего безумия», — отметил политический аналитик.

Одновременно он не исключил, что такое согласование все-таки состоялось. По мнению эксперта, этот вопрос требует «тщательного прояснения с российской стороны».

По мнению Аверьянова, случившиеся подводит всех к «очень опасной черте», которую нельзя перешагивать. Политолог обратил внимание, насколько важно понятными для Киева методами объяснить, что подобные атаки будут жестко пресекаться.

30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что доложил президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру страны Михаилу Мишустину об обстановке в Белгороде после атаки со стороны ВСУ.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.