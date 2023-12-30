В России заявили, что вопрос с миротворцами в Карабахе решается с Азербайджаном

Россия после согласия руководства Армении признать принадлежность Нагорного Карабаха Азербайджану рассматривает все вопросы по пребыванию своих миротворцев в регионе с азербайджанской стороной. Об этом сообщил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

Он напомнил, что российский миротворческий контингент был направлен в зону нагорно-карабахского конфликта в соответствии с трехсторонним заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. Действие документа пока не отменяли, поэтому российские миротворцы должны оставаться в регионе до ноября 2025 года.

Галузин добавил, что ситуация в Карабахе сильно изменилась после решения Еревана признать, что регион является азербайджанской территорией. Соответствующее решение было закреплено на саммите под эгидой Европейского союза, начиная со встречи в Праге в октябре 2022 года.

19 сентября 2023 года власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

Ранее в МИД РФ заявили о доверии к мудрости армянского народа.