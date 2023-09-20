Карабах капитулировал. Пашинян узнал об этом из СМИ

Автомобиль, пострадавший в результате обстрела в Степанакерте, 20 сентября 2023 года

Спустя неполные сутки боевые действия в Нагорном Карабахе завершились. Руководство непризнанной республики заявило, что в одностороннем порядке прекращает огонь, признает власти Азербайджана «центральными» и намерено выстраивать конструктивный диалог с Баку. Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что власти страны не участвовали в переговорах и узнали о решении республики из «информационных страниц Нагорного Карабаха».

Меньше чем через сутки после обострения ситуации в Нагорном Карабахе власти непризнанной республики объявили, что договорились с Азербайджаном о прекращении огня. Этот договор фактически стал капитуляцией Карабаха.

В заявлении властей непризнанной республики подчеркивается, что соглашение было достигнуто при посредничестве российских миротворцев. Это подтвердили в Минобороны РФ и азербайджанском военном ведомстве.

«При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 (12:00 мск) 20 сентября 2023 года», — говорится в сообщении единого информационного центра Нагорно-Карабахской республики (НКР, цитата по «Интерфаксу»).

О чем договорились

Решение о прекращение боевых действий принято с учетом требований Азербайджана.

— Армянские военные уходят «из зоны развертывания российского миротворческого контингента» в Нагорном Карабахе.

— Вооруженные подразделения непризнанной республики будут расформированы, тяжелая техника выведена.

— Все вооружение и тяжелая техникa сдaется.

— Реализация этих процессов обеспечивается в координации с российскими миротворцами.

Азербайджан должен будет предоставить коридор для эвакуации жителей и остатков карабахской армии. Завтра, 21 сентября, в городе Евлах состоится встреча армян Нагорного Карабаха и властей Азербайджана. На ней, как сообщили в информцентре НКР, будут обсуждаться «вопросы, поставленные азербайджанской стороной о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана».

По данным Telegram-канала Baza, за неполные сутки армия НКР потеряла в боях почти половину своих вооруженных сил: около 1 тысячи из 2,5 тысячи человек.

«При этом со стороны Азербайджана выступает группировка в 60 тысяч человек, а потери там составили от 300 до 500 человек. Кроме того, у войск Нагорного Карабаха закончились боеприпасы», — сообщила Baza со ссылкой на источники.

Вооруженным силам Азербайджана удалось взять под контроль более 90 боевых позиций армянских формирований, сообщил на брифинге для прессы руководитель пресс-службы Минобороны республики Анар Эйвазов.

Пашинян не знал о перемирии

Армянский премьер-министр Никол Пашинян в своем послании к народу страны заявил, что власти страны не принимали участие в переговорах между НКР и Азербайджаном.

«Узнали из официальных информационных страниц Нагорного Карабаха, что власти Нагорного Карабаха приняли предложение командования российского миротворческого контингента о прекращении огня», — сказал Пашинян в видеообращении.

Он заявил, что Армения никак не участвовала в формировании текста соглашения и не была стороной обсуждений.

«При этом в тексте упоминаются ВС Армении и говорится про оставшиеся в Карабахе части ВС Армении. Мы этого не понимаем — мы неоднократно говорили, что с августа 2021 года у Армении нет армии в Нагорном Карабахе. Но мы принимаем к сведению это заявление», — добавил Пашинян.

Премьер признал, что интенсивность военных действий резко снизилась, но они полностью не прекратились. «Мы надеемся, что военная эскалация не будет продолжаться», — отметил он и выразил надежду, что миротворцы РФ защитят армянское население Карабаха.

Исход конфликта прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспочвенными обвинения из Еревана в адрес Москвы в том, что она не выполняет свои обязательства по Нагорному Карабаху.

«Армянская сторона признала Карабах неотъемлемой частью азербайджанской территории. В настоящий момент это все существенно изменило ряд положений, и мы не принимаем такие упреки в свой адрес, тем более что (есть) решение армянской стороны о признании Карабаха частью Азербайджана. Де-юре сейчас речь идет о действиях азербайджанской республики у себя на территории», — сказал Песков.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские миротворцы делают все возможное, чтобы защитить мирное население в Карабахе. «Мы в постоянном контакте с властями в Ереване, Степанокерте и Баку. Надеемся, что сможем добиться деэскалации и перевода проблемы в мирное русло», — сказал он.

После заявления о прекращении огня в Карабахе у здания кабмина в Ереване начали собираться протестующие.