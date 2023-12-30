США предложили Польше техническое содействие в расследовании инцидента с ракетой

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты готовы предложить Польше необходимое техническое содействие в расследовании инцидента с ракетой. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что Байден отслеживает сложившуюся ситуацию и предлагает Польше помощь в расследовании.

Подчеркивается, что Салливан выразил солидарность Вашингтона с Польшей, который разбирается с поступающей информацией о ракете, которая временно вошедшей в польское воздушное пространство.

До этого поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш заявил, что Россия не будет давать объяснений Польше насчет заявлений о пролете якобы российской ракеты над территорией республики.

Он был вызван в МИД Польши для дачи пояснений, однако заявил, что пока не предоставлены конкретные доказательства — никаких пояснений российские дипломаты давать не будут.

До этого МИД Польши вызвал поверенного в делах при посольстве РФ в Варшаве Андрея Ордаша в связи с залетом ракеты в воздушное пространство страны.

Ранее Польша заявила о нарушении своего воздушного пространства российской ракетой.