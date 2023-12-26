Путин призвал проводить акции памяти павших в годы ВОВ

Президент России Владимир Путин, открывая неформальную встречу лидеров стран объединения, заявил, что необходимо и дальше проводить ставшие уже знаковыми акции памяти павших в годы Великой Отечественной войны, такие как «Бессмертный полк», «Георгиевская лента» и «Поезд памяти». Об этом сообщает ТАСС.

«Тесное сотрудничество участников СНГ по-прежнему востребовано, особенно в вопросах борьбы с попытками фальсификации истории и героизации нацизма», — сказал он.

Глава российского государства отметил, что об историческом контексте связей между странами СНГ и народами он хочет в неформальной обстановке поговорить со своими гостями позже.

26 декабря президент России Владимир Путин посетил музей-заповедник «Царское Село» в Санкт-Петербурге вместе с коллегами из стран СНГ, приехавшими на саммит.

До этого сообщалось, что на саммит глав СНГ приехал президент Туркмении.

Ранее Алиев и Пашинян пожали друг другу руки на саммите лидеров стран СНГ.