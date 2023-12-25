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Оппозиция Молдавии обвинила власть в превращении страны в попрошайку

В оппозиции Молдавии заявили, что власти превратили страну в попрошайку

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Exclusiv Media/YouTube

Глава оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что действующая власть уничтожает экономику государства, превращая республику в страну-попрошайку. Об этом он рассказал в эфире канала TVC 21.

«На сегодняшний день наша страна превратилась в попрошайку, можно даже сказать, что страну превратили в попрошайку», — констатировал Лунгу.

По его словам, власти в Кишиневе думают «только о собственной шерсти и им наплевать, что происходит в Молдавии». Он отметил, что правительство закрывает производство, из-за чего «нет налогов, нет экономического роста», поэтому страна просит помощи у Запада.

Политик констатировал, что решение Евросоюза о начале переговоров о вступлении республики в политическое объединение не привело к тому, что Кишинев начал ориентироваться на европейские стандарты в экономике.

«Когда министра экономики Сергея Гайбу спрашивают, почему он закрывает заводы и что мы будем делать без продукции, он отвечает, что все нужное мы будем привозить. Наша страна отходит от экспорта к импорту, и это влияет на всех», — отметил Лунгу.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США.

В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытке «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

Ранее в Молдавии предупредили о риске потерять суверенитет.

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