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В Молдавии предупредили о риске потерять суверенитет

Оппозиционная партия Молдавии: интеграция с ЕС может лишить страну суверенитета

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Евгений Одиноков/РАИ «Новости»

Политика Молдавии по евроинтеграции страны может лишить государство суверенитета. Об этом говорится в заявлении молдавской оппозиционной партии «Возрождение», размещенном в Telegram-канале партии.

«Нам не нужна европейская интеграция цена, которой суверенитет, высокие тарифы, бедность, деградация и разрыв отношений с стратегическими и историческими партнерами», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что президент страны Майя Санду «узурпировала» не только власть в Молдавии, но и идею европейской интеграции.

До этого президент Молдавии Майя Санду заявила о намерении инициировать в 2024 году всенародный референдум по вопросу евроинтеграции республики.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной.

В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытке «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

Ранее экс-глава минфина Румынии возглавила ЦБ Молдавии.

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