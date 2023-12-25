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Лукашенко вылетел в Санкт-Петербург

Лукашенко вылетел в Петербург на заседание ВЕЭС

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Петербург. Об этом пишет Telegram-канал «Пул Первого».

Белорусский лидер примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое пройдет в Северной столице, а также неформальной встрече лидеров стран СНГ.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян тоже отправился в Россию, чтобы принять участие в заседании ВЕЭС.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает увидеться с главами стран СНГ на заседании ВЕЭС и традиционной неформальной встрече лидеров Содружества.

В начале декабря Путин отмечал, что передал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву приглашение приехать в Санкт-Петербург в декабре на заседание Высшего Евразийского экономического совета, а также поучаствовать в ставшей традиционной неформальной встрече лидеров ЕАЭС и СНГ.

Ранее в Кремле рассказали о повестке заседания ВЕЭС в Петербурге с участием Путина.

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