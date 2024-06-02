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Махачев рассказал о планах после победы над Порье

Махачев заявил, что хочет выиграть второй пояс чемпиона в UFC

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Jeff Bottari/Contributor/Getty Images

Россиянин Ислам Махачев по итогам поединка против американца Дастина Порье в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC 302) заявил, что хочет стать чемпионом в полусредней весовой категории.

По его словам, обладать двумя чемпионскими поясами — его мечта.

«Какие планы после этого боя? Я хочу выиграть второй пояс! Защита пояса — это не те ощущения. Я хочу драться в новой весовой категории до 77 кг! Это вызов, которого я очень хочу. Я хочу стать двукратным чемпионом UFC», — заявил Махачев.

Встреча прошла в Ньюарке и завершилась досрочной победой 32-летнего воспитанника школы заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова техническим нокаутом в пятом раунде после приема «гильотина», из-за чего Порье был вынужден сдаться. По итогам поединка Ислам защитил титул чемпиона промоушена в легкой весовой категории.

Для Махачева, который занимает первое место среди всех бойцов вне весовых категорий, эта победа стала 26-й в профессиональной карьере в 27 боях. Порье проиграл девятый бой из 40.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Ранее Ислам Махачев прокомментировал победу над Дастином Порье в главном бою турнира UFC 302.

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