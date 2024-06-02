Махачев прокомментировал победу над Порье на турнире UFC 302

Россиянин Ислам Махачев по итогам поединка против американца Дастина Порье в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC 302) заявил, что его соперник является легендой смешанных единоборств.

По его словам, прошедший бой выдался крайне тяжелым.

«Его тренер провел большую работу! Я счастлив одержать победу! Дастин — абсолютная легенда, чемпион, я его невероятно уважаю! Он мне доставил много проблем. Это был очень сложный бой, и я рад, что мне удалось победить», — заявил Махачев.

Встреча прошла в Ньюарке и завершилась досрочной победой 32-летнего воспитанника школы заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова техническим нокаутом в пятом раунде после приема «гильотина», из-за чего Порье был вынужден сдаться. По итогам поединка Ислам защитил титул чемпиона промоушена в легкой весовой категории.

Для Махачева, который занимает первое место среди всех бойцов вне весовых категорий, эта победа стала 26-й в профессиональной карьере в 27 боях. Порье проиграл девятый бой из 40.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию боя.

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