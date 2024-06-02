Махачев нокаутировал Порье в главном бою турнира UFC 302

В главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC 302) россиянин Ислам Махачев оказался сильнее американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона промоушена в легкой весовой категории.

Встреча прошла в Ньюарке и завершилась досрочной победой 32-летнего воспитанника школы заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова техническим нокаутом в пятом раунде после приема «гильотина», из-за чего Порье был вынужден сдаться.

Для Махачева, который в третий раз защитил чемпионский пояс и занимает первое место среди всех бойцов вне весовых категорий, эта победа стала 26-й в профессиональной карьере в 27 боях. Порье проиграл девятый бой из 40.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию боя.

21 октября 2023 года Махачев в главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над австралийцем Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. За бой Махачев получил бонус «лучшее выступление вечера».

Ранее сообщалось, что Дмитрий Бивол защитил два титула чемпиона мира.