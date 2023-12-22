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Путин рассказал, что Россия продолжит поставлять гуманитарную помощь в сектор Газа

Путин заявил, что Россия продолжит поставки в Газу товаров первой необходимости

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Sputnik/Mikhail Klimentyev/Reuters

Президент России Владимир Путин в беседе с главой Палестины Махмудом Аббасом заявил, что Россия продолжит поставки в сектор Газа товаров первой необходимости. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Россия продолжит поставки для сектора Газа товаров первой необходимости, в том числе медикаменты и медицинское оборудование», — сказал глава российского государства.

Путин и Аббас в телефонном разговоре рассмотрели вопросы, связанные с обострением конфликта на Ближнем Востоке.

«Рассмотрены вопросы, связанные с беспрецедентным обострением палестино-израильского конфликта, прежде всего, в секторе Газа», — отметили в Кремле.

14 декабря Путин во время своей итоговой пресс-конференции заявлял, что для израильско-палестинского урегулирования необходимо создать фундаментальные основы и решить вопрос создания палестинского государства. Также глава государства назвал происходящее в секторе Газа катастрофой.

Ранее Путин объяснил цель демилитаризации Украины.

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