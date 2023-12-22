В Израиле отвергли идею США о будущем сектора Газа

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху продвигает идею бессрочной оккупации сектора Газа в рамках проводимой операции против боевиков радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

По словам собеседника издания, администрация президента США Джо Байдена стремится убедить израильские власти согласиться на возвращение Палестинской администрации в анклав после окончания конфликта. Чиновник утверждает, что Нетаньяху решительно отверг эту идею, но при этом не сказал, кто по его мнению должен управлять Газой.

«Однако он выдвинул идею бессрочной оккупации Израилем этой территории», — пишет WP.

При этом в Белом доме надеются, что давление со стороны президента США Джо Байдена, который пользуется популярностью среди израильтян за поддержку их страны после атаки ХАМАС 7 октября, может повлиять на Нетаньяху и уступить в вопросе Палестинской администрации.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Израиль постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор Газа и начал массированные обстрелы.

5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в палестинском анклаве и окружил город Хан-Юнис.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. За неделю действия перемирия ХАМАС вернул 110 пленных заложников.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.