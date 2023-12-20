Медведчук назвал разницу между Путиным и Зеленским

Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что конфликт России и Украины является для украинского лидера бизнесом, а для российского президента Владимира Путина — трагедией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ему (Зеленскому. — «Газета.Ru») не жалко своих граждан, просто на мобилизацию нет денег. Зеленский свою страну разрушает и гонит на кровавую бойню за интересы других стран. Для Путина война — трагедия, для Зеленского — бизнес», — сказал Медведчук.

Ранее Медведчук заявил, что Зеленский на фоне выступления Путина выглядел учеником, опоздавшим на урок. Медведчук отметил, что Путин не презентовал себя и не избегал неудобных вопросов. Зеленский же, по мнению автора, напротив, оправдывался, ругался с журналистами, делал им замечания и занимался самопиаром.

Пресс-конференция Владимира Путина, уверен Медведчук, должна помочь украинцам сделать исторический выбор в пользу братского народа.

14 декабря Владимир Путин провел в прямом эфире пресс-конференцию по итогам года. Спустя пять дней Владимир Зеленский также выступил перед журналистами и ответил на их вопросы.

Ранее Путин во время выступления по итогам года назвал украинцев братским народом.