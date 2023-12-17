Трамп оценил президентство Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний лидер Соединенных Штатов Джо Байден является угрозой демократии, преследуя политических оппонентов в суде. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, администрация Байдена готова нарушить конституцию США ради победы, а сам президент представляет угрозу демократии.

До этого стало известно, что в декабре 2023 года американцы избрали бы президентом Дональда Трампа, а не Джо Байдена.

Если бы выбор стоял между этими двумя кандидатами, 47% американцев выбрали бы Трампа, а 43% — Байдена. Если бы кандидатов было пятеро, то за Трампа отдали бы голос 37% избирателей, а за Байдена — 31%.

Для Байдена эти результаты являются наихудшими с момента его прихода к власти.

23% избирателей заявляют, что политика Байдена принесла им лично какие-то плюсы, а 53% называют себя пострадавшими от его действий.

До этого штаб Байдена привлек бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон для помощи в переизбрании на следующих выборах.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.