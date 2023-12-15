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Путин назвал оговоркой свои слова об отмене комиссии за оплату ЖКХ

Путин назвал оговоркой слова об отмене комиссии за оплату ЖКХ для пенсионеров

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал оговоркой свои слова об отмене комиссии за оплату ЖКХ для всех пенсионеров, а не только льготников. Его слова на встрече с лидерами думских фракций передает ТАСС.

Глава РФ напомнил, что на прямой линии он сообщил об отмене прежнего решения взимать комиссионные при уплате за ЖКХ и сказал, что это решение принято в отношении пенсионеров.

«На самом деле, решение было принято в отношении льготных категорий граждан. Исходили из того, что пенсионеры, как правило, льготники. Но не все все-таки», — сказал Путин.

По его словам, правительство после этого приняло решение распространить его на всех пенсионеров.

«В любом случае, польза от этих прямых линий очевидна. Хорошая оговорка», — сказал Путин.

До этого детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец высказывала мнение, что в России необходимо освободить многодетные семьи от оплаты жилищно-коммунальных услуг.

12 декабря газета «Известия», ссылаясь на письмо Минэнерго в правительство, писала, что долги потребителей на розничных рынках электроэнергии в России за девять месяцев текущего года достигли 320,5 млрд рублей.

Ранее ЦБ РФ поддержал предложения кабмина по льготной ипотеке.

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