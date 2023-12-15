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Кабмин Украины принял стратегию украинской идентичности

Кабмин Украины принял стратегию украинской идентичности до 2030 года

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Кабинет министров Украины одобрил стратегию утверждения национальной идентичности до 2030 года. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

«С целью реализации закона «Об основных принципах госполитики в сфере утверждения украинской гражданской идентичности» одобрена «Стратегия утверждения украинской национальной и гражданской идентичности до 2030 года», — написал он.

Документ направлен на организацию и координацию работы в сфере утверждения украинской идентичности. Утвержден операционный план мер по ее реализации в 2023–2025 годах. Речь идет в том числе об информационно-просветительской деятельности.

Конкретных деталей стратегии Мельничук не привел. Сам же закон направлен на развитие в обществе «духовно-нравственного воспитания, национально-патриотического воспитания, патриотизма».

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что спокойно относится к поискам Украины собственной идентичности, однако не понимает, почему она должна быть построена на неонацизме. Так лидер России отреагировал на идею переименования монумента «Родина-мать» в «Украину-мать».

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские политики отказались от славянской идентичности, тем самым отрезав себя от «славянского мира».

Ранее в Раде поддержали закон о легализации однополых браков.

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