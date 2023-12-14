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Путин назвал вероятных виновников подрыва «Северных потоков»

Путин предположил, что «Северные потоки» взорвали американцы

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Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix/Reuters

Подрыв российских газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», вероятно, был организован США или кем-то под их влиянием. На это в ходе пресс-конференции по итогам года указал президент РФ Владимир Путин.

Как отметил российский лидер, европейские страны активно пытаются обвинить Москву в недостаточных поставках газа. Однако, по словам главы государства, подобные высказывания являются «полной чушью».

«Не мы закрыли газопровод Ямал — Европа в Польше, не мы закрыли вторую ветку газопровода через территорию Украины, это сделала Украина. Не мы взорвали «Северный поток — 1» и частично «Северный поток — 2». Это сделали, скорее всего, американцы, или с их подачи кто-то сделал», — пояснил Путин.

Также он добавил, что в настоящее время одна из линий «Северного потока — 1» находится в рабочем состоянии. Однако ее запуск не представляется возможным, так как этому препятствует правительство Германии.

Прямая линия и пресс-конференция «Итоги года с Владимиром Путиным» состоялась 14 декабря. Во время мероприятия глава государства ответил на 26 вопросов российских граждан и на 33 вопроса журналистов.

Ранее президент РФ сообщил, что Украина продолжает потреблять российский газ.

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Прямая линия Путина — 2023
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