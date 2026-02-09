Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

В России рассказали, когда планируется регистрация вакцины от аллергии

ФМБА: вакцину от аллергии временно зарегистрируют во II квартале 2026 года
Алексей Даничев/РИА «Новости»

В России временная регистрация вакцины от аллергии планируется во втором квартале 2026 года. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в ходе пресс-конференции «Главное в науках о жизни: от открытий до реализации национальной стратегии», передает РИА Новости.

«Параллельно сейчас завершается набор пациентов для третьей фазы клинических исследований, и после сезона пыления 2026 года мы надеемся уже подать на постоянную регистрацию эту вакцину», — сказала глава ФМБА.

В ноябре прошлого года в России началась третья фаза клинических исследований вакцины для профилактики и лечения аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии. По словам Скворцовой, объединенные первая и вторая фазы исследований уже завершили, что по действующему законодательству достаточно для регистрации вакцины при условии непрерывного мониторинга ее эффективности у всех получателей.

До этого ученые из Казахского национального аграрного исследовательского университета разработали антитело XA19, которое устранило отек, чихание и воспаление в легких у мышей при аллергии на полынь. XA19 закапывали в нос другим мышам с аллергией — в результате у животных почти полностью исчезали симптомы.

Ранее Онищенко объяснил, почему в России долго не выпускали вакцину от ротавируса.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!