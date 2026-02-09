В России рассказали, когда планируется регистрация вакцины от аллергии

В России временная регистрация вакцины от аллергии планируется во втором квартале 2026 года. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в ходе пресс-конференции «Главное в науках о жизни: от открытий до реализации национальной стратегии», передает РИА Новости.

«Параллельно сейчас завершается набор пациентов для третьей фазы клинических исследований, и после сезона пыления 2026 года мы надеемся уже подать на постоянную регистрацию эту вакцину», — сказала глава ФМБА.

В ноябре прошлого года в России началась третья фаза клинических исследований вакцины для профилактики и лечения аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии. По словам Скворцовой, объединенные первая и вторая фазы исследований уже завершили, что по действующему законодательству достаточно для регистрации вакцины при условии непрерывного мониторинга ее эффективности у всех получателей.

До этого ученые из Казахского национального аграрного исследовательского университета разработали антитело XA19, которое устранило отек, чихание и воспаление в легких у мышей при аллергии на полынь. XA19 закапывали в нос другим мышам с аллергией — в результате у животных почти полностью исчезали симптомы.

