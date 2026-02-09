Размер шрифта
Орбан заявил о приближении Европы к войне

Премьер Орбан: каждую неделю происходят события, приближающие Европу к войне
Каждую неделю происходят события, которые приближают Европу к войне, и впереди ЕС ждут «самые трудные времена». Об этом в соцсети X написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Каждую неделю происходят новые события, которые приближают Европу к войне. <…> Впереди нас ждут самые опасные времена. Венгрия не должна быть втянута в это безумие», — отметил он.

Орбан напомнил о словах генсека НАТО Марка Рютте, который 3 февраля рассказал о намерении разместить войска на территории Украины, а также о высказывании депутата Европарламента Манфреда Вебера, заявившего о желании видеть на Украине солдат «с европейским флагом на форме».

В феврале Орбан рассказывал, что реализация планов Рютте о размещении европейских войск на Украине будет означать войну коллективного Запада с Россией. Также Орбан отмечал, что Венгрия не будет участвовать в отправке европейских войск на Украину.

По словам премьера, когда в Европе идут разговоры о войне, нужно прямо говорить о том, что на Украину сначала могут отправиться деньги Будапешта, а затем — и молодые венгры.

Ранее Орбан рассказал о просьбе президента США напасть на Сербию.
 
