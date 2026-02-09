Семья получит 4 млн рублей за ошибки врачей, вызвавшие инвалидность у ребенка

Родственники девочки-инвалида из Читы получат около 4 млн рублей за ошибки врачей при ведении беременности и во время родов. Об этом стало известно Baza.

Как сообщает Telegram-канал, 12-летняя Ксюша родилась с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями и была признана паллиативным инвалидом. Она страдает тяжелым умственным расстройством, не может говорить и питается только через гастростому.

Медики знали, что у плода есть проблемы — скрининг выявил тяжелое умственное расстройство, но вовремя родителям об этом не сообщили. Позже выяснилось, что у ребенка был шанс на нормальное существование, однако медики допустили ошибку уже во время родов.

Из-за асфиксии девочка появилась на свет с патологией мозга, ее мать также пострадала, перенесла несколько дополнительных операций и еще несколько лет восстанавливалась.

Семья подала в суд на сотрудников городского роддома и Забайкальского перинатального центра, решение в пользу пострадавших было вынесено лишь спустя 12 лет.

Теперь роддом выплатит матери Ксюши 1,5 млн, ее отцу — 1 млн, а бабушке — 400 тыс. Также женщина получит 400 тыс. рублей от перинатального центра вред здоровью средней тяжести. Однако семья считает назначенные суммы заниженными и намерена оспорить отказ в компенсации самой Ксюше.

Ранее жительнице Австрии удалили часть легкого из-за ошибки в диагнозе.