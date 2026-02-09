Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Семья получит 4 млн рублей за ошибки врачей, вызвавшие инвалидность у ребенка

Baza: семья девочки-инвалида получила компенсацию за ошибки врачей спустя 12 лет
Соцсети

Родственники девочки-инвалида из Читы получат около 4 млн рублей за ошибки врачей при ведении беременности и во время родов. Об этом стало известно Baza.

Как сообщает Telegram-канал, 12-летняя Ксюша родилась с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями и была признана паллиативным инвалидом. Она страдает тяжелым умственным расстройством, не может говорить и питается только через гастростому.

Медики знали, что у плода есть проблемы — скрининг выявил тяжелое умственное расстройство, но вовремя родителям об этом не сообщили. Позже выяснилось, что у ребенка был шанс на нормальное существование, однако медики допустили ошибку уже во время родов.

Из-за асфиксии девочка появилась на свет с патологией мозга, ее мать также пострадала, перенесла несколько дополнительных операций и еще несколько лет восстанавливалась.

Семья подала в суд на сотрудников городского роддома и Забайкальского перинатального центра, решение в пользу пострадавших было вынесено лишь спустя 12 лет.

Теперь роддом выплатит матери Ксюши 1,5 млн, ее отцу — 1 млн, а бабушке — 400 тыс. Также женщина получит 400 тыс. рублей от перинатального центра вред здоровью средней тяжести. Однако семья считает назначенные суммы заниженными и намерена оспорить отказ в компенсации самой Ксюше.

Ранее жительнице Австрии удалили часть легкого из-за ошибки в диагнозе.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!