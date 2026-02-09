Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Россиянина обвинили в развращении 30 несовершеннолетних

В Бурятии задержали мужчину, который развращал девочек в сети
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Житель Улан-Удэ предстанет перед судом по обвинению в совершении 31 преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних девочек из Забайкалья и других регионов, с которыми он знакомился через интернет. Об этом сообщает УМВД Забайкальского края.

По данным следствия, 30-летний житель Улан-Удэ в сети знакомился с девочками 12-15 лет в мессенджерах, принуждал их к переписке интимного характера и обмену фотографиями. Ни одна из потерпевших не обращалась в полицию.

В ходе обыска у подозреваемого изъяли смартфоны с доказательствами. Уголовное дело по статьям о насильственных действиях сексуального характера, развратных действиях и распространении порнографии направлено в суд. На время расследования и до вынесения приговора обвиняемый арестован.

До этого в Татарстане педофил надругался над пятью детьми и шантажировал их. Обвиняемый познакомился в сети с пятью подростками. Мужчина пригласил их в гости на съемную квартиру, где изнасиловал детей, снимая происходящее на видео. Затем злоумышленник вместе со своим подельником угрожал потерпевшим распространением видео и заставлял подростков воровать.

Ранее учительница совратила 12-летнего подростка и родила от него.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!