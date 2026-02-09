Россиянина обвинили в развращении 30 несовершеннолетних

Житель Улан-Удэ предстанет перед судом по обвинению в совершении 31 преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних девочек из Забайкалья и других регионов, с которыми он знакомился через интернет. Об этом сообщает УМВД Забайкальского края.

По данным следствия, 30-летний житель Улан-Удэ в сети знакомился с девочками 12-15 лет в мессенджерах, принуждал их к переписке интимного характера и обмену фотографиями. Ни одна из потерпевших не обращалась в полицию.

В ходе обыска у подозреваемого изъяли смартфоны с доказательствами. Уголовное дело по статьям о насильственных действиях сексуального характера, развратных действиях и распространении порнографии направлено в суд. На время расследования и до вынесения приговора обвиняемый арестован.

До этого в Татарстане педофил надругался над пятью детьми и шантажировал их. Обвиняемый познакомился в сети с пятью подростками. Мужчина пригласил их в гости на съемную квартиру, где изнасиловал детей, снимая происходящее на видео. Затем злоумышленник вместе со своим подельником угрожал потерпевшим распространением видео и заставлял подростков воровать.

Ранее учительница совратила 12-летнего подростка и родила от него.