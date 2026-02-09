Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Армия

В Белгороде на территории предприятия обнаружили воронку от боеприпаса

Гладков: воронку от РСЗО HIMARS обнаружили на территории предприятия в Белгороде

На территории одного из предприятий в промзоне Белгорода обнаружена воронка от боеприпаса. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Предположительно, от установки РСЗО (реактивная система залпового огня — прим. ред.) «Хаймерс», — уточнил он.

По словам Гладкова, место происшествия оцеплено, воронку обследуют саперы Минобороны РФ и сотрудники МЧС.

7 февраля Белгород дважды подвергся ракетному обстрелу. После второй атаки в городе произошел частичный блэкаут. ВСУ нанесли удар, предположительно, с помощью американской установки РСЗО HIMARS. Около 20:00 в городе объявили ракетную опасность. Примерно через пять минут раздался мощный взрыв. Затем электричество пропало на Харгоре, Крейде, центре Белгорода и части одноименного округа.

21 января в Белгороде упал неустановленный боеприпас, который оставил воронку рядом с проезжей частью. По словам Гладкова, обошлось без пострадавших. Власти организовали эвакуацию 1,7 тыс. жителей близлежащих домов. Мэр города Валентин Демидов рассказал, что взрывотехникам Минобороны РФ «пришлось вести масштабные земляные работы на большой глубине с применением специальной техники». Боеприпас был найден, его вывезли для обезвреживания.

Ранее Гладков показал видео с работами по извлечению боеприпаса из воронки в Белгороде.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!