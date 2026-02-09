В Белгороде на территории предприятия обнаружили воронку от боеприпаса

Гладков: воронку от РСЗО HIMARS обнаружили на территории предприятия в Белгороде

На территории одного из предприятий в промзоне Белгорода обнаружена воронка от боеприпаса. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Предположительно, от установки РСЗО (реактивная система залпового огня — прим. ред.) «Хаймерс», — уточнил он.

По словам Гладкова, место происшествия оцеплено, воронку обследуют саперы Минобороны РФ и сотрудники МЧС.

7 февраля Белгород дважды подвергся ракетному обстрелу. После второй атаки в городе произошел частичный блэкаут. ВСУ нанесли удар, предположительно, с помощью американской установки РСЗО HIMARS. Около 20:00 в городе объявили ракетную опасность. Примерно через пять минут раздался мощный взрыв. Затем электричество пропало на Харгоре, Крейде, центре Белгорода и части одноименного округа.

21 января в Белгороде упал неустановленный боеприпас, который оставил воронку рядом с проезжей частью. По словам Гладкова, обошлось без пострадавших. Власти организовали эвакуацию 1,7 тыс. жителей близлежащих домов. Мэр города Валентин Демидов рассказал, что взрывотехникам Минобороны РФ «пришлось вести масштабные земляные работы на большой глубине с применением специальной техники». Боеприпас был найден, его вывезли для обезвреживания.

Ранее Гладков показал видео с работами по извлечению боеприпаса из воронки в Белгороде.