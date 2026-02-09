В Госдуме объяснили, почему Украина не получит обещанные Западом истребители

Европейские страны не станут передавать Украине истребители из-за страха эскалации конфликта с Россией. Об этом News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о договоренности с Францией и Швецией о передаче 250 самолетов.

«Как говорят на флоте: «Не мешай тому, кто врет весело и складно». Вряд ли Украина получит эти самолеты. Сейчас Европа боится России, что, не дай бог, мы на них нападем. Они сами себя запугали до такой степени, что вряд ли отдадут истребители неизвестно на что. У них самих их нет», — сказал Колесник.

Он задался вопросом, где страны Запада наберут такое количество самолетов. Депутат предположил, что Зеленский выдает желаемое за действительное. Кроме того, самолеты «должны долететь до Украины», напомнил он.

Своими высказываниями Зеленский пытается «запугать» Россию, поскольку других способов повлиять на плачевную ситуацию на фронте у него нет, констатировал Колесник.

5 февраля президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском заявил, что Киев готов обменять свои беспилотники на ракеты противовоздушной обороны и польские истребители МиГ-29.

Кроме МиГ-29 Польша имеет в своем распоряжении американский истребитель F-16, южнокорейский легкий истребитель FA-50, а также снятый с вооружения советский истребитель-бомбардировщик Су-22.

Ранее стало известно о неспособности Patriot защитить энергообъекты Украины из-за дефицита ракет.