Исполнителю покушения на генерала Алексеева могла грозить смертная казнь

Исполнителю покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомиру Корбе могла грозить смертная казнь в ОАЭ, если бы его не экстрадировали в Россию. Об этом заявил «Ридусу» генерал Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ в запасе, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов.

Генерал также выразил уверенность в том, что спецслужбы России своевременно установили личность киллера и его местонахождение и напрямую обратились к эмиратским спецслужбам, которые уже приняли решение о выдаче задержанного Москве.

Утром 6 февраля на замначальника ГРУ Владимира Алексеева было совершено покушение в его доме на Волоколамском шоссе. Злоумышленник выстрелил в офицера не менее трех раз и скрылся. Пострадавшего госпитализировали, 7 февраля он пришел в сознание.

8 февраля сотрудники ФСБ при содействии властей ОАЭ экстрадировали в Россию исполнителя покушения. Им оказался Любомир Корба, гражданин России украинского происхождения. Также в Москве был задержан подельник Корбы Виктор Васин, а их сообщница скрылась на Украине. По данным Telegram-каналов, преступники следили за генералом около месяца, сняв квартиру в его доме. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Корба признался, что после покушения на генерала Алексеева собирался приехать в Киев.