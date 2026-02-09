Ученые объяснили, почему россияне стали чаще менять работу

ПНИПУ: длительность занятости россиян на одном месте в среднем составляет 2-3 года

Средняя продолжительность работы на одном месте в России сегодня составляет от двух до трех лет и продолжает сокращаться. За этим явлением закрепился термин «джоб-хоппинг» — частая смена работодателей без долгой привязки к компании. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему возник этот тренд, какие поколения его сформировали и чем он грозит экономике. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Термин job hopping появился в США в конце XX века и изначально имел негативный оттенок, обозначая «ненадежных» работников. Однако с развитием цифровой экономики, удалённой занятости и стартап-культуры он стал восприниматься как стратегия карьерного роста.

«В России около 40% работников задерживаются на одном месте не более года, ещё 28% — от одного до трех лет. Эта тенденция начиналась с молодежи, но сегодня ее все активнее подхватывают сотрудники старших возрастов, включая категорию 45+», — рассказал заведующий кафедрой Когалымского филиала ПНИПУ Михаил Ермаков.

По его словам, ключевая причина — дефицит кадров в ряде отраслей и жесткая конкуренция компаний за специалистов. Рост зарплат и распространение удаленной работы сняли территориальные ограничения и упростили поиск новых вакансий.

Когнитивно-поведенческий психолог Юлия Неверова отметила, что тренд изначально сформировали миллениалы, пересмотревшие отношение к «стабильной» работе. Зумеры же лишь усилили эту модель поведения.

«Для молодых работников ключевыми ценностями становятся достойная оплата, финансовая стабильность и баланс между работой и личной жизнью. Ради условной стабильности они больше не готовы терпеть дискомфорт», — пояснил Ермаков.

Наиболее подвержены джоб-хоппингу IT, маркетинг, креативные индустрии и продажи. Более устойчивыми остаются строительство, промышленность, образование и наука. При этом массовая текучка кадров, по словам экспертов, снижает вовлеченность сотрудников, разрушает корпоративную культуру и увеличивает издержки бизнеса.

«В долгосрочной перспективе это усиливает кадровый разрыв между регионами, когда квалифицированные специалисты уезжают в крупные города, ослабляя экономику других территорий», — предупредил Ермаков.

Работодатели отвечают по-разному: одни адаптируются к высокой текучести, другие делают ставку на переобучение персонала и улучшение условий труда. Эксперты подчеркнули, что частая смена работы не всегда вредна, но важно понимать ее мотивы.

«Нужно честно ответить себе, вы уходите ради развития или чтобы избежать трудностей. Любые новые условия требуют адаптации, и временный дискомфорт — это нормально», — посоветовала Юлия Неверова.

