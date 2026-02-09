Размер шрифта
Иран назвал условие для снижения уровня обогащения урана

Эслами: Иран снизит уровень обогащения урана, если США снимут санкции с Тегерана
Иран снизит уровень обогащения урана, если США снимут все санкции с Тегерана. Об этом заявил вице-президент республики Мохаммад Эслами, передает агентство ISNA.

«Возможность обсуждения на переговорах снижения уровня обогащения урана, обогащенного до 60%, зависит от того, готовы ли США в ответ снять все санкции», — сказал он.

6 февраля в столице Омана прошли переговоры Ирана и США по ядерной программе Исламской Республики. Встреча стала первой после длительной паузы из-за обострения ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.

Министр иностранных дел республики Аббас Арагчи заявил, что для заключения прочного соглашения между Ираном и США необходимы равные позиции и взаимное уважение. По его словам, Тегеран подходит к дипломатии с открытыми глазами, сохраняя твердую память о событиях 2025 года.

Ранее в МАГАТЭ сообщили о готовности отправить инспекторов на ядерные объекты Ирана для проверки.
 
