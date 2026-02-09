Ученые назвали главные полезные эффекты объятий

Объятия запускают в организме каскад физиологических реакций, которые снижают уровень стресса и поддерживают эмоциональное состояние. Об этом специалисты организации INECO, занимающейся профилактикой и лечением психических расстройств, рассказали изданию Infobae.

По словам экспертов, во время объятий замедляются дыхание и частота сердечных сокращений, уменьшается мышечное напряжение и активируется парасимпатическая нервная система, отвечающая за отдых и восстановление. Одновременно в организме повышается уровень окситоцина — гормона привязанности, который играет ключевую роль в формировании доверия и чувства безопасности.

Кроме того, увеличивается выработка серотонина, участвующего в регуляции настроения. В совокупности эти изменения способствуют снижению тревожности и улучшению эмоционального фона.

Специалисты также отмечают, что объятия помогают укреплять чувство принадлежности и облегчают переживание сложных эмоций — таких как страх, печаль и психологическая боль. Благодаря этому тактильный контакт может выступать простым, но эффективным инструментом эмоциональной саморегуляции.

Ранее был развеян популярный стереотип о сексе.