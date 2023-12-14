В Совфеде прокомментировали заявление Путина о суверенитете

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал слова президента России Владимира Путина о суверенитете страны. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Утрата суверенитета создает колоссальную угрозу для всех сфер нашей жизни и будущего страны в принципе», — написал он.

По словам Клишаса, защита суверенитета — обязанность государства.

«Только совместная работа общества и государства, понимание каждым из российских граждан значимости сохранения национальной идентичности позволят обеспечить настоящую независимость нашей страны», — отметил сенатор.

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Гостином дворе в Москве объяснил значение суверенитета для РФ. По его словам, существование такой страны как Россия без суверенитета невозможно.

Также Путин во время итоговой пресс-конференции заявил, что европейцы в значительной степени утратили свой суверенитет.

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