Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин сообщил, как развиваются отношения с Китаем

Путин назвал уровень взаимодействия России с Китаем беспрецедентным

close
100%
Alexander Zemlianichenko/Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что уровень взаимодействия страны с Китаем является беспрецедентно высоким. Об этом он сообщил в ходе своей пресс-конференции.

Также российский лидер сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин является другом России.

»(Си Цзиньпин. — «Газета.Ru») является моим другом, другом нашей страны», — сказал российский президент.

Ранее Путин в ходе пресс-конференции заявил, что отношения Российской Федерации и Китайской Народной Республики являются одним из существенных гарантов стабильности в мире.

Глава государства подчеркнул, что Россия и Китай не создают никаких блоков, дружба двух этих стран направлена не против других стран, а к собственной пользе.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным».

Как рассказал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин готовился к мероприятию с вечера 12 декабря.

Все обращения россиян, поступившие на прямую линию президента РФ, будут обработаны представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Ранее сообщалось, что в Москве перекроют часть улиц из-за выступления президента.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами