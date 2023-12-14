Путин сообщил, как развиваются отношения с Китаем

Президент России Владимир Путин заявил, что уровень взаимодействия страны с Китаем является беспрецедентно высоким. Об этом он сообщил в ходе своей пресс-конференции.

Также российский лидер сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин является другом России.

»(Си Цзиньпин. — «Газета.Ru») является моим другом, другом нашей страны», — сказал российский президент.

Ранее Путин в ходе пресс-конференции заявил, что отношения Российской Федерации и Китайской Народной Республики являются одним из существенных гарантов стабильности в мире.

Глава государства подчеркнул, что Россия и Китай не создают никаких блоков, дружба двух этих стран направлена не против других стран, а к собственной пользе.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным».

Как рассказал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин готовился к мероприятию с вечера 12 декабря.

Все обращения россиян, поступившие на прямую линию президента РФ, будут обработаны представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Ранее сообщалось, что в Москве перекроют часть улиц из-за выступления президента.