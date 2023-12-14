Путин заявил, что Россия делает все правильно

Президент РФ Владимир Путин заявил, что во многих регионах мира Россия имеет огромное число сторонников в вопросе защиты традиционных ценностей. Об этом он сообщил в ходе своей пресс-конференции.

«Много где в мире считают, что мы делаем все правильно. У нас огромное число сторонников в мире по защите наших традиционных ценностей. И их число увеличивается кратно, в геометрической прогрессии растет», — сказал Путин.

Ранее Путин в ходе пресс-конференции пошутил про обстановку в министерстве финансов страны. Глава государства добавил, что бюджет на 2024 год уже сформирован, но возможны дополнительные доходы.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». Как рассказал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин готовился к мероприятию с вечера 12 декабря.

Все обращения россиян, поступившие на прямую линию президента РФ, будут обработаны представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ).

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Ранее сообщалось, что в Москве перекроют часть улиц из-за выступления президента.