Путин охарактеризовал Орбана и Фицо

Президент России Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции в Гостином дворе в Москве заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не являются пророссийскими политиками.

«Уже много раз говорил, они не пророссийские политики, они пронациональные, они защищают свои интересы», — заявил Путин.

Также Путин во время итоговой пресс-конференции заявил, что европейцы, по его мнению, в значительной степени утратили свой суверенитет.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире во время ежегодной пресс-конференции. Как рассказал ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, российский лидер готовился к мероприятию с вечера 12 декабря. По словам представителя Кремля, все обращения россиян, поступившие на прямую линию президента РФ, обработаны представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ). Песков отмечал, что каждый, кто поставил предметный вопрос, получит на него ответ в виде информации или в виде необходимых действий для решения проблемы. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Путин рассказал о запасе экономической прочности России.