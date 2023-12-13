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В Кремле рассказали о подготовке Путина к подведению итогов года

Песков: Путин готовится к подведению итогов 2023 года

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин посвятит сегодняшний день подготовке к пресс-конференции, на которой будут подведены итоги 2023 года. Об этом РИА Новости рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Готовится (к подведению итогов)», — сообщил журналистам Песков в ответ на вопрос о том, есть ли в графике президента на 13 декабря публичные мероприятия.

Как ранее говорил Песков, к пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным» российский лидер ведет подготовку с вечера 12 декабря. По словам пресс-секретаря президента, число вопросов уже перешагнуло отметку в миллион.

Подведение итогов года пройдет в прямом эфире 14 декабря с 12:00. Свои вопросы Путину смогут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ. Иностранных журналистов допустят к освещению события при наличии аккредитации. По предварительной информации, телеканалы выделили подведению итогов три часа эфирного времени.

Ранее сообщалось, что в Москве перекроют часть улиц из-за выступления президента.

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