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В Британии заявили о панике Зеленского из-за срыва помощи Украине

Sky News: Зеленский паникует из-за угрозы прекращения помощи со стороны США

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Yves Herman/Reuters

Глава Украины Владимир Зеленский паникует из-за возможного прекращения поддержки Киева со стороны Соединенных Штатов. Об этом пишет британское издание Sky News.

Как следует из материала, «остались считанные дни» до того, как финансирование Киева Вашингтоном прекратится.

«Зеленский в панике. Путин наблюдает», — говорится в тексте.

По мнению авторов материала, опасения Зеленского потерять финансовую поддержку США заставили его лично прилететь в Вашингтон.

Как отмечается в тексте, Киев может остаться без финансирования из-за отсутствия успехов на поле боя, аргументов в необходимости ее продолжения, а также событий на Ближнем Востоке.

До этого телеканал CNN сообщал, что глава Украины Владимир Зеленский прибывает на переговоры в Вашингтон в критический момент, когда в Белом доме предупреждают, что американская помощь может вскоре закончиться, а переговоры о выделении финансирования застопорились в конгрессе США.

Ранее в США назвали позором визит Зеленского в США ради помощи для Украины.

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