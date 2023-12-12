Член Республиканской партии и сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News назвал визит президента Украины Владимира Зеленского в США позорным фарсом.

По его мнению, американскому конгрессу придется столкнуться с недостойным процессом, когда украинский лидер попросит очередные миллиарды долларов налогоплательщиков США.

Законодатель назвал визит Зеленского нелепостью, направленный на то, чтобы республиканцы отказались от позиции в вопросе с южной границей США и предоставили очередной «карт-бланш» Украине.

Вэнс заявил, что не поддастся влиянию Зеленского и призвал однопартийцев к тому же. Он также обратил внимание на то, что украинскому президенту следовало бы оказать давление на американского коллегу Джо Байдену, чтобы тот сел за стол переговоров по поводу южной границы.

«Итак, он приезжает в Соединенные Штаты с лекцией и требованием денег американских налогоплательщиков. Да, кстати, при этом он бросает в тюрьму священников и других деятелей. Я считаю, что это позорно», — заключил Вэнс.

На этой неделе также стало известно, что экс-сотрудник Государственного департамента США полковник американской армии в отставке Энн Райт обвинила Вашингтон в подрыве мирного диалога между Москвой и Киевом.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.