Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США назвали позором визит Зеленского в США ради помощи для Украины

Американский сенатор Вэнс назвал визит Зеленского в США позорным фарсом

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Член Республиканской партии и сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News назвал визит президента Украины Владимира Зеленского в США позорным фарсом.

По его мнению, американскому конгрессу придется столкнуться с недостойным процессом, когда украинский лидер попросит очередные миллиарды долларов налогоплательщиков США.

Законодатель назвал визит Зеленского нелепостью, направленный на то, чтобы республиканцы отказались от позиции в вопросе с южной границей США и предоставили очередной «карт-бланш» Украине.

Вэнс заявил, что не поддастся влиянию Зеленского и призвал однопартийцев к тому же. Он также обратил внимание на то, что украинскому президенту следовало бы оказать давление на американского коллегу Джо Байдену, чтобы тот сел за стол переговоров по поводу южной границы.

«Итак, он приезжает в Соединенные Штаты с лекцией и требованием денег американских налогоплательщиков. Да, кстати, при этом он бросает в тюрьму священников и других деятелей. Я считаю, что это позорно», — заключил Вэнс.

На этой неделе также стало известно, что экс-сотрудник Государственного департамента США полковник американской армии в отставке Энн Райт обвинила Вашингтон в подрыве мирного диалога между Москвой и Киевом.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами