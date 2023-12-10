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РФ намерена продолжить политическое давление для решения конфликта в Газе

Лавров: Россия продолжит политическое давление для решения конфликта в Газе

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжит оказывать политическое давление для того, чтобы достичь гуманитарного прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы продолжить это политическое давление для достижения гуманитарного прекращения огня», — заявил Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху подтвердил принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях. Главной темой диалога была острая ситуация в зоне палестино-израильского конфликта и, в частности, катастрофическая гуманитарная обстановка в секторе Газа, сообщили в Кремле. Путин отметил важность того, чтобы противодействие террористическим угрозам не приводило к потерям среди гражданского населения.

Кроме того, оба политика выразили заинтересованность в вопросах эвакуации российских граждан и освобождении израильских заложников, удерживаемых в Газе.

До этого сообщалось, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора выразил президенту России Владимиру Путину свое недовольство в связи с российско-иранским партнерством.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Москва поддерживает контакты только с политическим офисом ХАМАС.

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