Кадыров назвал решение Путина принять участие в выборах совершенно необходимым

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал решение российского президента Владимира Путина о выдвижении своей кандидатуры на выборы главы государства «абсолютно правильным».

«От лица всего чеченского народа <...> заявляю, что мы искренне приветствуем решение Путина баллотироваться на следующий срок», — написал он.

По мнению Кадырова, более достойного и сильного человека, кроме действующего главы государства, на данный пост не существует.

«Возглавив страну в самый сложный период ее истории, он сумел превратить ее в одну из самых могущественных держав», — пишет политик.

Глава региона пообещал оказывать президенту всю необходимую поддержку и исполнять любой его приказ. Он также высоко оценил плодотворную работу Путина на своей должности и подчеркнул, что он сделал российскую экономику одной из самых устойчивых во всем мире.

Незадолго до этого президент России Владимир Путин объявил о выдвижении в президенты на церемонии награждения героев России медалью «Золотая звезда» в Кремле. На мероприятие приглашены более 200 военных и гражданских лиц, среди участников — Герои СССР, Герои РФ, кавалеры ордена Святого Георгия, а также обладатели трех и более орденов Мужества. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Кремле заявили о консолидации россиян вокруг Путина.