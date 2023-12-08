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Матвиенко оценила решение Путина идти на выборы

Матвиенко: решение Путина идти на выборы стало гарантией развития России

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Совет Федерации

Решение действующего президента РФ Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на выборы главы государства является гарантией развития России, ее безопасности и суверенитета. С таким заявлением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале.

«Думаю, что уже само решение Владимира Владимировича Путина идти на выборы стало для граждан страны ответом на многие важные вопросы, дополнительной гарантией сохранения и развития России как справедливого и социального государства. Суверенного, мощного, безопасного», — написала политик.

По ее словам, своим выдвижением Путин продемонстрировал, что не избегает ответственных решений. Матвиенко выразила уверенность, что решение главы государства было сделано с опорой на реальный запрос россиян.

«[Владимир Путин] подтвердил, что в момент исторического выбора и исторического вызова готов действовать, исходя из интересов страны, ее граждан», – заявила председатель СФ.

8 декабря Путин объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента РФ 2024 года.

Ранее было опубликовано постановление Центральной избирательной комиссии РФ, согласно которому выборы президента России будут длиться три дня – с 15 по 17 марта.

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Выборы президента России 2024
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