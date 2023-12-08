В Кремле рассказали о переговорах Путина с Раиси

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень насыщенными состоявшиеся накануне переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его иранским коллегой Эбрахимом Раиси.

По его словам, в расширенном составе более двух часов приходил достаточно предметный разговор, и министры зачитали предметные доклады об имеющихся проблемах, путях и способах их решения, чтобы ускорить дальнейшее развитие сотрудничества.

Песков напомнил, что главные вопросы, обсуждаемые на переговорах, были изложены в приветственных заявлениях президентов России и Ирана, которые они сделали в начале встречи в узком составе.

Это были и обмен мнениями по конфликту между Израилем и Палестиной, и по двухсторонним российско-иранским отношениям, а также сверка часов по другим международным делам, добавил пресс-секретарь президента РФ.

Переговоры Путина и Раиси в Кремле длились пять часов. На них присутствовал в том числе министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Ранее сообщалось, что логистические проблемы осложняют торговлю России с Ираном.