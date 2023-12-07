Экс-премьер Израиля раскритиковал увеличение поставок топлива в сектор Газа

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет раскритиковал увеличение поставок топлива в сектор Газа с целью предотвращения гуманитарного кризиса и вспышек эпидемий. На своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) он назвал такое развитие событий «серьезной ошибкой».

По его словам, подача топлива в Газу во время боевых действий – это «инъекция энергии для ХАМАС» и серьезная ошибка. Беннет напомнил, что поставки топлива происходят на фоне удержания заложников «в бесчеловечных условиях».

«Топливо-это кислород — в буквальном смысле слова — для ХАМАС. Без него ХАМАС рухнет. ХАМАС использует топливо для систем вентиляции и освещения в туннелях <…> и террористической деятельности против нас», — написал Беннет.

До этого портал Axios, со ссылкой на неназванного чиновника сообщал, что правительство Израиля намерено в два раза увеличить объем топлива, поступающего на территорию сектора Газа.

Как отметил источник, о важности данного решения заявил министр стратегического планирования страны Рон Дермер. В ходе заседания кабинета министров он указал, что этот шаг необходим для продолжения военной поддержки Израиля со стороны США.

Ранее генсек ООН допустил скорое разрушение общественного порядка в секторе Газа.