Генсек ООН допустил скорое разрушение общественного порядка в секторе Газа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш допустил, что общественный порядок в секторе Газа в ближайшее время может окончательно рухнуть на фоне постоянных авиаударов Израиля и невозможности доставить в палестинский анклав достаточный объем гуманитарной помощи. Об этом генсек заявил в своем письме к председателю Совета Безопасности всемирной организации, передает ТАСС.

«В условиях непрекращающихся бомбардировок Армией обороны Израиля и без убежищ и предметов первой необходимости я ожидаю, что общественный порядок (в Газе) вскоре окончательно рухнет из-за отчаянных условий, при которых доставка даже ограниченной помощи невозможна», — указал Гутерриш в письме.

Он также призвал к немедленному объявлению гуманитарного прекращения огня на Ближнем Востоке.

«Мы сталкиваемся с серьезным риском краха гуманитарной системы. Ситуация быстро перерастает в катастрофу с потенциально необратимыми последствиями для палестинцев в целом, а также для мира и безопасности в регионе», — предупредил генсек в письме.

По его словам, такого исхода необходимо «избегать любой ценой».

Как отметил Гутерриш, международное сообщество ответственно за то, чтобы использовать собственное влияние для предотвращения дальнейшей эскалации и завершения палестино-израильского конфликта.

Также он попросил членов Совбеза ООН «оказать давление, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу».

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху нужно судить в Международном уголовное суде (МУС).

Он назвал израильского премьера «мясником Газы» и заверил, что его ждет судьба экс-президента Югославии Слободана Милошевича.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.