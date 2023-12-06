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В Кремле назвали темы переговоров Путина и президента Ирана

Кремль: Путин и Раиси 7 декабря в Москве обсудят транспорт и энергетику

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Sputnik/Reuters

Президент России Владимир Путин 7 декабря в Москве обсудит со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси темы транспорта, энергетики и совместные проекты двух стран в торгово-экономической сфере. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Лидеры России и Ирана планируют «предметно рассмотреть актуальную повестку дня двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию перспективных совместных проектов в торгово-экономической сфере, включая транспорт и энергетику».

Они также обменяются мнениями по основным международным и региональным темам, добавили в Кремле.

6 декабря Путин прилетел с рабочим визитом в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

5 декабря главы МИД России и Ирана подписали соглашение о противодействии санкциям.

Ранее сообщалось, что логистические проблемы осложняют торговлю России с Ираном.

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