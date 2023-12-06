Путин проводит переговоры с президентом ОАЭ

Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид аль Нахайян проводят переговоры в Абу-Даби, передает РИА Новости.

Ожидается, что лидеры двух государств обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также затронут актуальные международные проблемы с акцентом на регион Ближнего Востока. По словам помощника президента по международным делам Юрия Ушакова, главы государств могут обсудить и тему специальной военной операции.

Объединенные Арабские Эмираты получили приглашение присоединиться с 1 января к объединению БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), этот вопрос тоже будет в повестке дня.

Президент России Владимир Путин во время официальных визитов в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) намерен обсудить с представителями указанных стран развитие двусторонней торговли. Об этом в ходе брифинга с журналистами рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Ранее визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию назвали неприятным событием для США.