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В МИД РФ раскритиковали заявления НАТО о недопущении прямого столкновения с Россией

Захарова назвала заявления НАТО о недопущении войны с РФ отвлечением внимания

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в ходе брифинга назвала лицемерием и «игрой в бисер» заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что главная задача организации заключается в недопущении прямого столкновения с с Россией.

По мнению дипломата, таким образом НАТО пытается отвлечь внимание от проблем, чтобы «обелить режимы» стран-членов альянса перед лицом их избирателей, говоря о том, что «они ни при чем, просто помогают киевскому режиму».

В действительности же, утверждает Захарова, Североатлантический альянс, США и Великобритания стоят за каждым шагом Украины, а их истинная цель — добиться стратегического поражения России на поле боя.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что эти планы не осуществлятся, поскольку страны НАТО «вредить умеют, а побеждать — нет».

Столтенберг неоднократно заявлял, что НАТО не является прямой участницей конфликта на Украине и ставит перед собой задачу не допустить прямого столкновения с Российской Федерацией, ущерб от которого будет несопоставим с нынешними последствиями.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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