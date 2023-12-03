Рейтинг Левой партии ФРГ опустился до 3%

Рейтинг популярности среди немцев Левой партии упал до 3% за несколько дней до роспуска. В случае внеочередных выборов политическое объединение не получило бы представительства в бундестаге, следует из опроса института Insa для Bild.

Согласно опросу, на первом месте по популярности располагается консервативный блок оппозиционный блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), который поддерживают 30% респондентов.

За ним располагается «Альтернатива для Германии» с 22% голосов.

За Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) Олафа Шольца готовы отдать голоса 16% немцев, за «Зеленых» — 13%. Свободную демократическую партию (СвДП) поддерживают 6% избирателей.

Как отмечает Insa, правящая коалиция «Светофор» в общей сложности набрала бы 35% голосов.

Ранее стало известно, что фракция «Левых», имеющая представительство в немецком бундестаге, намерена распуститься в декабре после того, как часть депутатов перешла в движение политика Сары Вагенкнехт.

До этого немецкий политик и член бундестага Сара Вагенкнехт объявила об уходе из партии «Левые» для создания собственного политического объединения, выступающего «за здравомыслие и справедливость». Партия, выступающая за отмену антироссийских санкций, получила название «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость».

Ранее рейтинг Шольца упал до минимума.