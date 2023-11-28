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Рейтинг канцлера ФРГ Шольца упал до минимума

Bild: канцлер Германии Шольц упал на 17-е место в рейтинге популярности

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Fabian Sommer/Global Look Press

Рейтинг популярности канцлера Германии Олафа Шольца опустился на 17-е место в рейтинге популярности. Об этом свидетельствует опрос института INSA, проведенного для немецкого издания Bild.

По данным опроса, канцлер за одну лишь прошедшую неделю упал с 13-го на 17-е место рейтинга, в котором он на момент своего назначения занимал лидирующую позицию. На 16- й строчке расположился министр экономики Германии и заместитель Шольца Роберт Хабек. Первое место в рейтинге с самого своего назначения в 2022 году по-прежнему занимает министр обороны ФРГ Борис Писториус. За ним идут ряд оппозиционных политиков блока Христианско-демократического и Христиано-социального союзов (ХДС/ХСС). На пятой строчке находится покинувшая ряды партии «Левые» Сара Вагенкнехт, выступающая за прекращение поставок оружия Киеву и за дипломатическое решение украинского конфликта.

«Ни один канцлер не был столь плох — согласно опросам INSA», — прокомментировал результаты опроса социолог и основатель института Герман Бинкерт.

По его словам, граждане Германии недовольны правительством страны, в особенности винят в этом Шольца.

Опрос был проведен 27 ноября. Количество его участников не уточняется.

До этого сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что Шольц является крайне неблагодарным человеком.

Ранее в Госдуме назвали лицемерием условия Шольца по миру на Украине.

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