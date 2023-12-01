Политолог раскрыл, почему глава МИД Катара заставил президента ФРГ себя ждать

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv прокомментировал инцидент с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, которому пришлось полчаса ждать главу МИД Катара в дверях самолета. По словам эксперта, нет сомнений в том, что таким образом катарцы поставили немцев на место.

Перла отметил, что намеки и жесты играют в политике восточных государств огромную роль, и сигнал, который Катар послал Германии, очевиден.

«Арабские страны постепенно эмансипируются от политики США и начинают ставить свои интересы выше американских. Это не быстрый процесс, который, однако, подстегивается войной в Палестине. Каждый раз, когда американцы и европейцы просят о чем-то арабов, те чувствуют, что их значение растет, а значение НАТО — наоборот», — сказал политолог.

Он напомнил, что это уже не первый подобный случай. Недавно наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман заставил госсекретаря США Энтони Блинкена ждать встречи с ним всю ночь.

Штайнмайер был вынужден почти полчаса ждать на вершине трапа самолета при 30-градусной жаре, пока его не встретит глава МИД Катара Султан бен Саад Аль-Мурайхи.

Сообщалось, что немецкий президент прибыл в Доху для переговоров с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани об освобождении граждан Германии, находящихся в заложниках у ХАМАС.

Ранее в Катаре указали на сложности в возобновлении перемирия между Израилем и ХАМАС.