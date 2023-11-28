Президент России Владимир Путин поблагодарил Всемирный русский народный собор за поддержку и укрепление государственности. Глава государства из Сочи по видеосвязи принял участие в его пленарном заседании, передает ТАСС.

Накануне в Москве начал работу юбилейный Всемирный Русский Народный Собор. В понедельник, 27 ноября, он проходил в храме Христа Спасителя и на нескольких других площадках. Главным событием второго дня назвали пленарное заедание, на котором выступит президент России Владимир Путин.

Накануне в пресс-службе Кремля уточнили, что 28 ноября Владимир Путин в формате видеоконференции примет участие в работе Всемирного русского народного собора, посвященного 30-летию образования организации.

Официальный представитель российского президента Дмитрий Песков уточнил на брифинге журналистам, что Владимир Путин во вторник работает в Сочи.

Ранее Песков назвал Россию сильной страной.